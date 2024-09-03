ザ ロイヤルパークホテル 福岡は、朝食を9月1日からリニューアルした。セレクトオーダーメニューとして、博多名物明太子 海老 イクラ 蒸し鶏の海宝天津茶漬け、厚切りベーコンと季節野菜のグリル 〜スクランブルエッグと西洋風ラタトゥイユを添えて〜、紅ズワイ蟹とお野菜の中華風オムレツ 〜鱶鰭とキノコの餡かけ〜からいずれか1品、ヌードルオーダーメニューとして博多を味わう 焼鴨と博多万能葱の塩中華そば 〜和山椒と柚子の香