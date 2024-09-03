“共演者キラー”の異名を持つ森川葵。4月期放送のドラマ「街並み照らすヤツら」（日本テレビ系）で夫婦を演じたSixTONESの森本慎太郎との真剣交際が話題になっている。最近では2019年12月に「FRIDAY」で仲野太賀のズボンのポケットに手を突っ込んで歩いている様子を報じられ、21年7月には仲野と同じタイミングでコロナ感染。「2人はまだつき合ってたんだ」と話題になったものだ。さらにさかのぼると、18年2月には「Smart FLAS