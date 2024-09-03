久保建英が所属するレアル・ソシエダは、DFアマリ・トラオレが右膝の前十字靭帯を断裂しており、近日中に手術を受けると発表した。右サイドバックである32歳のトラオレは、右サイドで久保とコンビを組んできた選手。今季も全試合に出場していたが、1日のヘタフェ戦で負傷交代になっていた。久保は「最速での回復を」とのメッセージを相棒に送っている。『Marca』によれば、ソシエダはこの3年で6人もの選手が前十字靭帯を断裂するア