弱い円の正体仮面の黒字国・日本（唐鎌大輔、日本経済新聞出版）等身大の定年後（奥田祥子、光文社）サステナビリティの経済哲学（松島斉、岩波書店）生成ＡＩで世界はこう変わる（今井翔太、ＳＢクリエイティブ）アメリカ革命（上村剛、中央公論新社）なぜ働いていると本が読めなくなるのか（三宅香帆、集英社）吾妻鏡−鎌倉幕府「正史」の虚実（藪本勝治、中央公論新社）倫理資本主義の時代（マルクス・ガブリエル、早川書房）