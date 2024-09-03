[２日 ロイター] - ウクライナのゼレンスキー大統領は２日、西側諸国に対し、ウクライナに供与した兵器の使用制限を撤廃し、ロシア領の奥深くまでの攻撃を容認するよう改めて求めた。同時に、ウクライナに対する一段の兵器供与を訴えた。ゼレンスキー氏はオランダのスホーフ首相とウクライナ南部ザポロジエで会談。会談後、ウクライナに供与された兵器の使用を巡る許可を得られる見通しに「一段と前向き」だと語った。同時に、