コスプレイヤーの高嶺ヒナが8月31日(土)、Xを更新。エモーショナルな制服ショットを公開した。【別カット2点】消えてしまいそうな儚さ…高嶺ヒナの制服ショット高身長と、超ロングヘアがトレードマークのコスプレイヤー・高嶺ヒナ。ほっそりスタイル＆小顔のドールのような雰囲気で“令和のバズ女王”とも称され人気を集めている。高嶺は31日(土)、「今年もまた“少女”を繰り返す」とXを更新し、制服姿のエモーショナルなショット