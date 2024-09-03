北米最大級のアニメイベント「Anime North2024」がカナダ のオンタリオ州トロント・コングレス・センターとデルタ ホテルズ バイ マリオット トロント エアポート ＆ カンファレンスセンターにて開催。同イベントでは日本のアニメ、マンガ、音楽、ゲーム、その他コンテンツを紹介しており、アニメカルチャー好きの人たちで大変賑わいっていた。「ENTAME next」では当日会場で注目を集めたコスプレイヤーさんを直撃し、撮り下ろしの