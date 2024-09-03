『日本沈没』『砂の器』『007は二度死ぬ』など大作映画やテレビドラマ『キイハンター』『Gメン‘75』に主役級として次々出演し、出演者リストの最後に名前が登場する「留めのスター」と言われた“大俳優”丹波哲郎。「霊界の宣伝マン」を自称し、中年期以降、霊界研究に入れ込み、ついに『大霊界』という映画を制作するほど「死後の世界」に没頭した。なぜそれほど死と死後の世界に惹きつけられたのか。丹波哲郎が抱えた、誰にも言