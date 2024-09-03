「池袋の街に、百貨店を残そう！」「西武池袋本店を守ろう」2023年8月31日、西武百貨店は終日シャッターを下ろして店を閉じ、300人を超える社員が池袋の街をデモ行進しました。このストライキを決断し、実行したのがそごう・西武労組の寺岡泰博・中央執行委員長です。寺岡氏は2016年に中央執行委員長に就任、待っていたのは、外資系ファンドへの新たな「会社売却」交渉でした。しかも、そごう・西武を支える中核店舗の池袋店の不動