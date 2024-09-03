 テレ東では2024年10月22日(火)から、ドラマチューズ！「ウイングマン」(毎週火曜深夜24時30分〜)の放送が決定しました。【動画】「ウイングマン」15秒ティザー原作は、「電影少女」や「I"s」で知られる漫画家・桂正和の連載デビュー作で、1983年〜1985年まで「週刊少年ジャンプ」(集英社)で連載された代表作です。80年代の特撮ヒーローの影響を大きく受けた作風が男女問わず人気を集め、アニメ化・ゲーム化など様々なジャン