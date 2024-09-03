2024年8月期の新車販売台数（速報値）日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会は、2024年8月期の新車販売台数（速報値）を発表した。【画像】ホンダが発表したEVの「Nバン イー」特集全81枚日本自動車販売協会連合会がまとめた登録車の8月期の新車販売台数は、前年同月比2.4％減の20万8683台と2カ月ぶりのマイナス。更に全国軽自動車協会連合会がまとめた8月期の軽自動車の新車販売台数は、同5.3％減の11万9787台と2カ