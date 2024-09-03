桂正和原作の漫画『ウイングマン』が、生誕40周年を記念して実写ドラマ化」。10月22日（火）より放送開始する。DMM TVでは10月16日（水）から第1話の先行配信がスタートする。原作は、『電影少女』や『I"s』で知られる漫画家・桂正和の連載デビュー作で、1983年〜1985年まで『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載された代表作。80年代の特撮ヒーローの影響を大きく受けた作風が男女問わず人気を集め、アニメ化・ゲーム化など様々な