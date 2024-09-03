「天候を気にせず、安定性のあるクラブはないか…」と、クラブを探す方は多いでしょう。天候を気にせず、スピン性能を上げたクラブはまさに上級者におすすめ。 今回は、上級者に人気の「ONOFF FORGED WEDGE」を紹介します！ ONOFF FORGED WEDGE ノーメッキ SPEC●ヘッド素材／軟鉄（ S20C）●仕上げ／ノーメッキ●ロフト角／48、50、52、56、58、60度●ライ角（ロフト）／63（48度）、63.5（50、52度）、