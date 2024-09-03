立憲民主党代表選の告示まで4日を切る中で、現職の泉健太代表（50）が立候補を表明できずにいる。代表選の構図がいまだ固まらない背景には、「推薦人20人」の壁のほか、自民党の派閥に比べ、締めつけが緩やかな「グループ」を形成する立憲特有の悩みがある。日光東照宮を参拝する立憲民主党のグループ「ブリッジの会」の国会議員ら=2024年8月28日午後3時5分、栃木県日光市、大久保貴裕撮影7日告示、23日投開票の代表選の立候補