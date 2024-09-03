令和６年8月27日の夜22時頃、愛知県蒲郡市竹谷町にて、台風10号の大雨で土砂崩れが発生。家族5人が暮らす住宅1棟が巻き込まれる災害が発生した。【動画】土砂崩れ現場で、埋もれた人の気配を吠えて知らせた犬の様子これを受け、愛知県豊橋市にて発足した捜索救助犬活動チーム「HDS K9（エイチディーエス ケーナイン）」が、蒲郡市役所危機管理課の要請によりメンバー５名、救助犬２頭と共に被災地に向けて出動。チームに所属する捜