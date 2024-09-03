「セブンイレブン」は、9月3日（火）から、カウンター内の什器で販売する「お店で揚げたドーナツ」の3品を、東京・千葉・埼玉の「セブンイレブン」店舗で発売する。【写真】うまそ〜！“できたて”楽しめるチョコ＆カスタードのドーナツ■ふんわり＆もちっとしたドーナツ今回登場する「お店で揚げたドーナツ」は、工場で生地から製造したドーナツを急速冷凍し、美味しさを閉じ込めたまま店舗に納品し、店内で揚げて“できた