気象台は、午前7時13分に、大雨警報（土砂災害）を成田市、多古町、芝山町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】千葉県・成田市、多古町、芝山町に発表千葉県では、3日夕方まで土砂災害に警戒してください。北西部では、3日昼前まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■千葉市□大雨警報・土砂災害3日夕方にかけて警戒・浸水3日昼前にかけて警戒1時間最大雨量50mm□洪