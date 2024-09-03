◆米大リーグダイヤモンドバックス―ドジャース（２日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が２日（日本時間３日）、敵地・Ｄバックス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。２点リードの７回１死の第４打席は２番手左腕・モンゴメリーから右前打を放ち、３試合ぶりのマルチ安打とした。続くベッツの２球目に二盗、３球目に三盗を立て続けに決めて４６盗塁。自身最多タイの１試合３盗塁