この漫画は書籍『夫が浮気相手とカップル配信してました』(原作：希虹／作画：一科 ハチカ)の内容から一部を掲載しています（全8話）。 ■前回のあらすじ莉子は夫の強い希望で夫の地元に移り住みます。しかし、現地は移住者を受け入れない空気があり、ゴミ集積所の使用すら拒まれてしまいます。夫に助けを求めても「忙しい」と突き放され、さらに義母からは町内会長への挨拶が遅く非常識だと責められました。義母は勝手に部屋まで