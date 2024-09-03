◇ナ・リーグドジャース−ダイヤモンドバックス（2024年9月2日フェニックス）ドジャースの大谷翔平投手（30）が2日（日本時間3日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場。第1、4打席にいずれも右前打を放って3試合ぶりのマルチ安打をマークした。また、4回に二盗を決めると、7回には二盗、三盗に続けて成功し、自己最多タイの1試合3盗塁で今季46盗塁。44本塁打を2つ上回り、史上初の50本塁打＆50盗塁