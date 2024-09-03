大分県提供 台風10号で土砂崩れが発生し通行止めとなっている大分自動車道の日出JCTから湯布院ICの間について、西日本高速道路は4日の朝に通行止めを暫定的に解除すると発表しました。 東九州自動車道の臼杵インターと津久見インターの間も斜面が崩れ通行止めとなっていますが、こちらは解除まで時間がかかる見通しだということです。