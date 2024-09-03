【モデルプレス＝2024/09/03】タレントの志田音々が、3日発売の雑誌「週刊FLASH」（光文社）の表紙と巻頭グラビアに登場。美しいバストが際立つ水着姿を披露している。【写真】志田音々、美谷間際立つ水着姿◆志田音々、美バスト披露で大人な雰囲気グラビアに加え、『仮面ライダーギーツ』出演など女優としても活躍する志田。海辺のリゾートホテルで撮り下ろしに臨み、これまでよりグッと大人な雰囲気を見せている。成城大学在学中