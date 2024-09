2022年4月、兵庫・加古川にオープンした施設「ON THE HILL」は、レストランやショップが併設されているほか、朝市やアートスクールが開催されるなど、さまざまな文化を発信する拠点となっています。同施設の成り立ちなどについて、スタッフ・米山なつさんに話を聞きました。加古川・日岡山のクリエイティブ総合施設「ON THE HILL」「ON THE HILL」は、加古川市の総合公園「日岡山公園」内の、文字通り“丘の上”にあります。 J