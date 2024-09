Ⓒ 2024 “Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA” Film Partners Mrs. GREEN APPLEのライブツアーを映画化した『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA』(9月13日より全国公開)の特別スポット映像が3日、公開。併せて上映劇場で配布となる入場者プレゼント特典、そして映画オリジナルグッズも発表された。【動画】公開された映画『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA