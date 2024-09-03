河野太郎デジタル大臣は26日午後に記者会見し、自民党総裁選挙に立候補することを表明。総裁選挙への出馬は今回が3回目となる。【映像】河野太郎大臣そっくり？！芸人のモノマネ（実際の映像）ABEMA的ニュースショーでは東京・品川区の戸越銀座商店街で街頭インタビューを実施。次期総裁に期待する人物は誰かを尋ねた。小泉進次郎氏の名前を回答した人は「若くて行動力があって、未来を託したいですね」「かっこいいから」とい