気象台は、午前6時43分に、洪水警報を市原市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】千葉県・市原市に発表南部では、3日夕方まで土砂災害に警戒してください。北西部では、3日昼前まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■千葉市□大雨警報・土砂災害・浸水3日昼前にかけて警戒1時間最大雨量50mm□洪水警報3日昼前にかけて警戒■館山市□大雨警報・土砂災害3日夕方