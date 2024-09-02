「ティー（TTTMSW）」が、3ピースバンド「羊文学」の最大規模の全国ツアー「羊文学 TOUR 2024 "soft soul, prickly eyes"」のツアーグッズとキーヴィジュアルをプロデュースした。ライブ会場および羊文学の公式オンラインストアで取り扱っている。 【画像をもっと見る】 アパレルアイテムは、「“soft soul, prickly eyes” Tシャツ」（オンラインストア限定、3500円）や「“soft soul, prickly eyes” ロンT」（オンラインス