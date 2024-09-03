来週（2024年9月9日〜9月15日）の【牡牛座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2024年9月2日〜9月8日｜総合運＆恋愛運TOP３『恋愛面以外は落ち着いています』｜総合運｜★★★★☆「このままこんな感じの流れをこの先も続けて行くのだろう」と思うような日々でしょう。周囲の