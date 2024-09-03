堀田真由が主演を務めるドラマ『若草物語―恋する姉妹と恋せぬ私―』（日本テレビ系／10月より毎週日曜22時30分）の追加キャストとして、筒井真理子、生瀬勝久、臼田あさ美の出演が決定した。【写真】主演・堀田真由とやる気なポーズ！新キャストの筒井真理子、生瀬勝久、臼田あさ美本作は、米国の作家ルイーザ・メイ・オルコットのベストセラー小説『若草物語』を原案に「もしあの四姉妹が令和ニッポンに生きていたら…」と