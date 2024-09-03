次期「iPhone 16 Pro」の「ゴールドチタニウム」カラーとされるモックの画像を、海外メディアの9to5Macが公開しています。 ↑ゴールドはこんな感じ？（画像提供／9to5Mac）   現行モデルの「iPhone 15 Pro／Pro Max」では「ナチュラルチタニウム」「ブルーチタニウム」「ホワイトチタニウム」「ブラックチタニウム」の4色が用意され、「iPhone X」以降では初めてゴールドカラーが提供されませんでした。   今回の画像が