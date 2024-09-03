◆第９回紫苑ステークス・Ｇ２（９月７日、中山競馬場・芝２０００メートル）今週から中山開催がスタートし、秋競馬が開幕。実績馬が大舞台に向けて続々と始動する。秋華賞トライアルの第９回紫苑Ｓ・Ｇ２（７日、中山＝３着までに優先出走権）では、ボンドガールが初タイトルを狙う。もう２着はいらない。ボンドガールが今度こそ初の重賞タイトルをつかみにいく。サウジアラビアＲＣ、ニュージーランドＴ、クイーンＳといずれ