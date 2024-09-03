【ロンドン時事】英政府は２日、イスラエル向け武器輸出の一部を停止すると発表した。ラミー外相は下院で、「国際人道法の重大な違反に利用される明らかなリスクがある」と表明した。労働党政権は７月の政権奪取後、武器輸出の見直しを行っていた。