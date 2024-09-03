気象台は、午前6時24分に、大雨警報（土砂災害）を富津市に発表しました。また洪水警報を千葉市に発表しました。さらに大雨警報（浸水害）を千葉市、市原市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】千葉県・富津市に発表南部では、3日夕方まで土砂災害に警戒してください。北西部では、3日昼前まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■千葉市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸