NTTドコモは、映像配信サービス「Lemino」において、「ME:Iのワンカット撮影にチャレンジ！（仮）」を5日20時から独占生配信する。 「LAPONE×Lemino」の新作オリジナル番組第3弾として配信される。 サバイバルオーディション番組で誕生したガールズグループ「ME:I」が出演する本番組では、メンバーたちがワンカット撮影に挑戦する。生配信のプレッシャーの中、チャレンジを成