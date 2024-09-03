トップの“パワハラ疑惑”に揺れる兵庫県では、知事の辞職を求める動きが加速しています。一方、知事本人は2日、改めて辞職を否定しました。◇パワハラ疑惑などへの追及が続く中、2日朝も登庁した、兵庫県の斎藤元彦知事。待ち構えていた取材陣に動じることなく…兵庫県斎藤元彦知事（46）「はい、おはようございます」──ご自身の進退は？兵庫県斎藤元彦知事「これまで申し上げている通り、調査委員会への対応と日々の