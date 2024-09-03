9月2日JRAは、10月6日にフランスのパリロンシャン競馬場で行われる凱旋門賞（G1）の馬券を発売することを発表した。日本からは、シンエンペラー（牡3・栗東・矢作芳人厩舎）が出走予定、またキーファーズがクールモアと共同所有する、アルリファーには武豊騎手が騎乗予定となっている。【凱旋門賞】武豊とコンビを組むアルリファーは凱旋門賞直行の予定悲願のVなるか！？●発売レース・凱旋門賞（G1）芝2400m3歳以上牡・牝10月