「男性蔑視」という時代の変化フリーアナウンサーとして活動する川口ゆり氏がX上で夏場の男性の体臭について投稿したところ炎上し、所属事務所側から「異性の名誉を棄損する投稿」として契約解除--いわば「キャンセル」となってしまった事件が大きな波紋を呼んだ。「ご事情があるなら本当にごめんなさい」と前置きしたうえで、「夏場の男性の体臭が苦手だ」と、あくまで個人の好みについて述べた内容であったが、これが男性差別や