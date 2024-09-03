コンラッド大阪の｢40スカイバー&ラウンジ｣では、2024年8月1日(木)～10月31日(木)まで｢ピーチファズ・ブリーズ｣が開催中です。PANTONE2024年のトレンドカラー“Peach Fuzz(ピーチファズ)”カラーにインスパイアされたアフタヌーンティーは、優しい色合いのスイーツやセイボリーが楽しめます。さっそく紹介していきますので、最後まで見ていただけると嬉しい