日本の主権を侵害する重大事であり、偶発的な衝突を誘発しかねない危険な行為だ。政府は中国に対し、原因究明と再発防止の徹底を強く求めなければならない。中国軍のY9情報収集機1機が、長崎県五島市の男女群島沖で日本の領空を約2分間にわたって侵犯した。中国軍機による領空侵犯が確認されたのは初めてだ。航空自衛隊の戦闘機が宮崎県の新田原基地と福岡県の築城基地から緊急発進（スクランブル）し、警告などの対応を取っ