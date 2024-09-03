◆米大リーグダイヤモンドバックス―ドジャース（２日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が２日（日本時間３日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、初回先頭の１打席目に、打球速度１１７・２マイル（約１８８・６キロ）という鋭い当たりの右前安打を放ち、２試合ぶりの安打をマークした。前日１日（同２日）は、ダイヤモンドバックスに