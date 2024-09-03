知床世界自然遺産の知床岬（北海道）で計画されている携帯電話基地局事業が中断している。付近に生息する希少種オジロワシなどの調査のためだ。4日に開かれる同遺産地域科学委員会を前に、知床のオジロワシの生態や調査の意義について、東京農業大学生物産業学部（網走市）の白木彩子准教授に聞いた。知床岬の海岸線を飛ぶオジロワシの若鳥=2024年8月18日午前11時40分、北海道斜里町知床半島で繁殖するオジロワシは、つがいや