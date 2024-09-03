 『セブン-イレブン・今週の新商品情報』2024年9月2日付のプレスリリースから、気になった商品情報をピックアップしてお届け！スイーツ『秋の三色団子』 172円いもあんとあんこを生地で包んだ串団子。※2024年9月4日（水）以降順次発売■販売地域関東、甲信越、静岡県 スイーツ『ほろにが珈琲ゼリー』 259円味わい深いコーヒー豆を使用したゼリーにミルククリームを絡めて食べるコーヒーゼリー。■販売地域北海道、東北