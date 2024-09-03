サッカーJ2の愛媛FCは2日、森脇良太選手が2024年シーズンで現役を引退することを発表しました。2005年にユースからサンフレッチェ広島のトップチームに昇格した森脇選手。その後06年には愛媛、08年には広島に復帰、13年からは浦和レッズ、20年には京都サンガF.C.、22年に愛媛に復帰と、4つのチームを渡り歩き、J1では通算302試合に出場しました。また、広島時代には08年にJ2優勝、12年にJ1優勝。愛媛では23年にJ3優勝と、J1、J2、J