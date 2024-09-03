ＪＲＡは２日、愛チャンピオンＳ・Ｇ１（１４日・レパーズタウン）および凱旋門賞・Ｇ１（１０月６日・仏パリロンシャン）の馬券発売実施を発表した。日本からは今年のダービー３着馬シンエンペラー（牡３歳、栗東・矢作）が両レースに出走を予定している。発売式別は単勝、複勝、馬連、ワイド、馬単、３連複、３連単の７式別。発売方法はインターネット投票（即ＰＡＴおよびＡ−ＰＡＴ会員が対象）とＵＭＡＣＡ投票。インター