◇九州六大学野球第1週2回戦福岡大6―3九大（2024年9月2日北九州市民）春の覇者、福岡大が開幕連勝を決めた。九大に2点をリードされた3回から左腕、楠井悠太（2年）が救援でリーグ戦初登板し、7回無失点の好投。流れを引き寄せると打線が7回に4点を挙げて逆転した。九国大は打撃戦の末に10―9で北九大を下し今季初勝利。西南大は久留米大を11―0で退けて連勝した。福岡大に大黒柱の朝吹拓海（2年）に続く“2番手候補”