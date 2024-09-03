歌手の大黒摩季（54）が2日までにインスタグラムを更新。TBS系「ブラックペアンシーズン2」（日曜午後9時）で地上波ドラマ初出演した大黒は、出演のきっかけを明かした。大黒は「ブラックペアンシーズン2に出てるなんて今だに信じられないのですがきっかけは殿吉川晃司様」と吉川晃司（59）が出演のきっかけとなったことを告白した。「昨年9月2日武道館で行われた「KIKKAWA KOJI Premium Night 2023『Guys and Dolls』」ツアー