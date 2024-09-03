◆第１３回ＢＦＡＵ１８アジア選手権▽１次リーグＢ組日本１９―０香港＝５回コールド＝（２日・天母野球場）【台北（台湾）２日＝加藤弘士】アジア王者を決める戦いが開幕。２０１６年以来、２大会ぶり６度目の頂点を目指す高校日本代表は香港と初戦を争い、１７安打１９得点と打線が爆発。３投手が無安打に封じ、１９―０の５回コールドで大勝発進した。３日の日本時間午後２時半からはスリランカ戦に臨む。シャープに振