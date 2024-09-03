メッツ・千賀滉大投手（３１）が２日（日本時間３日）、今季中の復帰に意欲を示した。千賀は今季、右肩を痛めた影響で出遅れ、７月２６日（同２７日）の本拠地・ブレーブス戦で今季初登板初先発を果たして６回途中で７３球を投げて２安打２失点、９奪三振の好投で勝利投手になったが、左ふくらはぎを痛めて再び６０日間の負傷者リスト（ＩＬ）に入った。ＩＬに入っているため、復帰出来るのは最短でも、レギュラーシーズン残