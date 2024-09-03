【パリ＝森井雄一】パリ・パラリンピックで唯一パレスチナ代表に選ばれたガザ出身のファディ・アルディーブ選手（４０）が、陸上男子砲丸投げに出場した。結果は８メートル８１で１０位に終わったが、観客から大きな拍手が送られた。仏報道などによると、アルディーブ選手は２００１年、第２次インティファーダ（反イスラエル蜂起）の最中にイスラエル兵に背中を撃たれ、下半身不随になった。車いす生活となったが、障害者スポ