中国科学院上海天文台と中国電科網絡通信研究院が共同で開発した長白山40m口径電波望遠鏡のアンテナシステムの主反射镜の据付が8月27日午後、吉林省の長白山で順調に完了した。これはアンテナ機械設置の大まかな完了を示しており、今後の望遠鏡の電気調整のための基礎をしっかり固めた。中央テレビニュースが伝えた。長白山40m口径電波望遠鏡アンテナは完全可動、高精度、多用途の電波望遠鏡で、年内に建設をほぼ完了する計